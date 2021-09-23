Коронавирус за сутки выявили в 19 городах Калининградской области

.
Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 218 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 83 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 11,
Нестеровский городской округ – 5,
Озерский городской округ – 8,
Балтийский городской округ - 12,
Гвардейский городской округ - 4,
Полесский городской округ – 6,
Гурьевский городской округ - 27,
Правдинский городской округ - 6,
Светловский городской округ - 3,
Гусевский городской округ – 1,
Зеленоградский городской округ - 6,
Светлогорский городской округ – 1,
Краснознаменский городской округ - 3,
Славский городской округ – 4,
Советский городской округ - 20,
Мамоновский городской округ – 2,
Неманский городской округ – 5,
Черняховский городской округ - 11.