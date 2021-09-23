Коронавирус за сутки выявили в 19 городах Калининградской области

. Фото: Архив "КП"

За сутки в Калининградской области было выявлено 218 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 19 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 83 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 11,

Нестеровский городской округ – 5,

Озерский городской округ – 8,

Балтийский городской округ - 12,

Гвардейский городской округ - 4,

Полесский городской округ – 6,

Гурьевский городской округ - 27,

Правдинский городской округ - 6,

Светловский городской округ - 3,

Гусевский городской округ – 1,

Зеленоградский городской округ - 6,

Светлогорский городской округ – 1,

Краснознаменский городской округ - 3,

Славский городской округ – 4,

Советский городской округ - 20,

Мамоновский городской округ – 2,

Неманский городской округ – 5,

Черняховский городской округ - 11.