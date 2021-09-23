ФСБ предупредила о проведении антитеррористических учений в Калининградкой области

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В пятницу, 24 сентября, в Калининградской области пройду командно-штабное учение по пресечению террористического акта на объекте, находящемся во внутренних морских водах.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ, будут задействованы силы и средства территориальных управлений ФСБ, МВД, МЧС, Федеральной службы войск национальной гвардии, ФСИН России, Балтийского флота, а также федеральных и региональных органов исполнительной власти.

- Будут отрабатываться действий по нейтрализации террористических угроз, а также локализации возможных негативных последствий, - уточнили в пресс-службе.

Областное Управление ФСБ просит калининградцев сохранять спокойствие и при необходимости оказывать содействие всем задействованным в учении.