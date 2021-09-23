В аэропорту «Храброво» встретят 3-миллионного пассажира

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В понедельник, 27 сентября, пассажиропоток аэропорта «Храброво» впервые достигнет трех миллионов человек. Ожидается, что юбилейный пассажир будет определен во второй половине дня на вылетающих рейсах в Санкт-Петербург, Челябинск, Самару или Москву, сообщает пресс-служба «Храброво».

По состоянию на 21 сентября 2021 года аэропорт «Храброво» обслужил более 2,9 млн пассажиров. Из них на внутренних рейсах - более 2,8 млн человек, на международных воздушных линиях - больше 75 тысяч пассажиров.

По итогам 2020 года пассажиропоток «Храброво» составил 2,1 млн человек.