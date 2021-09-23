Из-за циклона размером с Британию в Калининградской области объявлено штормовое предупреждение

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прогнозы синоптиков оказались точными - к нам стремительно приближается ненастье. Региональное управление МЧС официально объявило в Калининградской области штормовое предупреждение.

С 22.00 до 01.00 ожидается усиление западного, северо-западного ветра до скорости 25 м/с. По шкале Бофорта это соответствует сильному шторму. На метеорологических картах видно, насколько огромен нынешний циклон - его размеры сопоставимы с площадью Великобритании!

. Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

В акватории Балтийского моря высота волн составит 3-4 метра.

- Начиная со второй половины дня четверга по области также ожидаются дожди, временами сильные, поздно вечером в четверг и в ночь на пятницу также не исключены локальные грозы, - сообщает группа «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Жителей области призывают соблюдать особую осторожность, при вынужденном пребывании под открытым небом находиться в отдалении от зданий, избегать нахождения на мостах, путепроводах, в непосредственной близости от рекламных конструкций, не укрываться под отдельно стоящими деревьями, не подходить близко к опорам линий электропередачи, трансформаторным подстанциям, не выходить на водоемы на лодках и других маломерных судах.

Единый телефон службы спасения: 101 (с мобильного телефона также можно набрать номер 112, а со стационарного - 01). Звоните, если вы стали свидетелем происшествия, когда требуется помощь спасателей.