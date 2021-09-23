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Общество23 сентября 2021 17:10

Калининградец получил 2 года колонии за дачу взятки полицейскому

Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима
Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

Калининградца признали виновным в посредничестве при передаче взятки должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Мужчина по просьбе своего отца, задержанного за незаконный оборот наркотиков, передал сотруднику полиции взятку в размере 300 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности.

Суд признал действия сына непосредственной передачей взятки по поручению взяткодателя, совершенной в крупном размере. И приговорил мужчину к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.