В Светлогорске на месте отеля «Русь» разрешили построить 5-этажную гостиницу

. Фото: Правительство Калининградской области

В Светлогорске на ул. Верещагина на месте старого отеля «Русь» появится пятиэтажная гостиница. Разрешение выдано агентством по архитектуре и градостроению Калининградской области. Документ опубликован на сайте регионального правительства.

Объект планируют построить в 2024 году.

В апреле проект обсуждали на Градостроительном совете в областном правительстве. Тогда с докладом выступал архитектор Вячеслав Генне. Речь шла о трех корпусах апартаментов и гостиничном блоке уровня 4–5-звезд на 105 номеров.

Существующий отель «Русь» функционировал с 90-х годов. В последние годы гостиница пришла в моральный и физический упадок и сменила владельца, который и планирует реализовать масштабный проект.