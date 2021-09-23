Калининград готов к отопительному сезону, подключено более 60 социальных объектов

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Калининград на 100 процентов готов к началу отопительного сезона, закончены все плановые ремонтные работы. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе предприятия «Калиниградтеплосеть».

- 61 социальный объект в городе Калининграде уже отапливается. Помимо школ и детских садов, это больницы, спортивные комплексы и учреждения дополнительного образования, - сказал пресс-секретарь «Калиниградтеплосети» Кирилл Зуб.

Он отметил, что в домах калининградцах тепло станет только тогда, когда будет подписано постановление главы администрации города Калининграда. Решение властями пока не принято. По закону отопительный сезон начнется, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не превысит +8 °C.

В прошлом году отопительный сезон в Калининграде стартовал 10 октября, в 2019-м отопление включили 3 октября, в 2018-м это произошло 15 октября.