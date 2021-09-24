В Калининграде открывается фестиваль «Pop Up»: выставка и концерты

Директор Гёте-института в Санкт-Петербурге Гюнтер Хазенкамп и генеральный консул Германии в Калининграде Ханс-Гюнтер Маттерн. Фото: Александр КАТЕРУША

Сегодня, 24 сентября, в Калининградском музее изобразительных искусств состоится официальное открытие фестиваля немецкого языка и культуры «POP UP Калининград». В музее представят выставку Франка Гаудлица и Амели Лозье «Лицом к лицу», сообщает пресс-служба фестиваля.

В официальном открытии примут участие: министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, директор Гёте-института в Санкт-Петербурге Гюнтер Хазенкамп, генеральный консул Германии в Калининграде Ханс-Гюнтер Маттерн.

Кроме того, сегодня в областной филармонии в рамках фестиваля выступит квартет Каролине Вайдт. Выпускница Высшей школы музыки в Дрездене, вокалистка и композитор сочиняет джазовые композиции, занимается современной музыкой, гастролирует с джазовым оркестром ФРГ.

Выступление этих четырех молодых джазовых музыкантов можно будет оценить и 25 сентября, в полдень, в книжном клубе «Катарсис».

Фестиваль «POP UP Калининград» продлится до 8 октября.

Внимание! Мероприятия POP-UP-фестиваля – бесплатные с обязательной регистрацией. Подробности и регистрация здесь.