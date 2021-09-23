Под Светлым сбитого лося оставили умирать на дороге, водитель скрылся

. Фото: Клопс.Ru

ДТП случилось под Светлым – неизвестный водитель сбил лося и уехал, оставив несчастное животное умирать у дороги. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на очевидца. Проезжая мимо на велосипеде, он заметил искалеченного лося в канаве.

- Я эти глаза забыть не могу — не просто печальные, а полные боли, - сказал мужчина. - Понятно, что его сбили.

Очевидец позвонил в службу 112. На место приехал лесник, который вызвал бригаду ветеринаров.

Виновник ДТП в четверг, 23 сентября, не был найден.