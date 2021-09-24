В Калининграде на Октябрьском острове посадят сосны и клены

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Продолжается благоустройство острова Октябрьский, где завершают строительство музейного и театрально-образовательного комплексов. Как сообщает пресс-служба городской администрации, работы включают благоустройство участка Парадной набережной и территории вдоль пешеходной части Солнечного бульвара: обустраиваются пешеходные и велосипедные дорожки, запланирована установка скамеек и урн, устройство наружного освещения и прокладка линии для видеонаблюдения.

«Для озеленения территории закуплены кустарники, многолетние злаковые травы, декоративные цветочные растения. В качестве крупномерного посадочного материала привезут черные и обыкновенные сосны, а также декоративные формы клена», - рассказали в мэрии.

Срок завершения благоустройства и озеленения на острове Октябрьский – конец октября 2021 года.

Дополнительно на острове в 2022 году планируется проложить участок автомобильной дороги по Солнечному бульвару, организовать парковочные места и остановки общественного транспорта.

Срок завершения обустройства участка дороги – третий квартал 2022 года.