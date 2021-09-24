Калининградцу грозит до 500 тысяч рублей штрафа за ложное сообщение о минировании

В Калининграде полицейские установили автора ложного сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Около полуночи на телефон 112 поступило анонимное сообщение о существующей угрозе одному из зданий Калининграда. Оперативники выяснили, что звонок поступил из квартиры, где проживает 44-летний калининградец.

Сотрудники ППС, а также следственно-оперативная группа выехали к месту его проживания. Ничего опасного обнаружено не было. Как оказалось, пьяный безработный решил «похулиганить».

На него завели уголовное дело, шутнику грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до трех лет. Также ему придется возместить причиненный ущерб.