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Общество24 сентября 2021 10:28

Калининградцу грозит до 500 тысяч рублей штрафа за ложное сообщение о минировании

Пьяный безработный решил похулиганить
Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские установили автора ложного сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Около полуночи на телефон 112 поступило анонимное сообщение о существующей угрозе одному из зданий Калининграда. Оперативники выяснили, что звонок поступил из квартиры, где проживает 44-летний калининградец.

Сотрудники ППС, а также следственно-оперативная группа выехали к месту его проживания. Ничего опасного обнаружено не было. Как оказалось, пьяный безработный решил «похулиганить».

На него завели уголовное дело, шутнику грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до трех лет. Также ему придется возместить причиненный ущерб.