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Общество24 сентября 2021 11:05

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 24 сентября нет света и воды

Виктор Сергеев
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Фото: Архив "КП"

В Калининграде в пятницу, 24 сентября, в течение дня отключено электричество на двадцати улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Горького 203-203а, ул. Гайдара 101, 101а, 107, ул. Дорожная 1-3, 17-21, 23-33, 39-41, 24-28, ул. Зелёная 7, 10-18, ул. Нарвская 82, 84, 102, ул. Горького 152, 156, ул. Горького 124-126а, ул. Балтийская 5-15, ул. Верещагина 6, ул. Балашовская 4, ул. И. Сусанина 1, 3, 5, 7, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а-б, 31, 35, 37, 2, 4, 12, 14, 16, 16а-в, 18, 18б, 28, 30, 74, ул. Рассветная 8, 12, 18, 20, 22, 24, ул. Миномётная 1, 4, ул. Сенокосная 1, 3, 5, 29а, ул. Пулемётная 1, 3, 5, 7, 17, 4а, 2, 6, 8, 10, 14, 18, 20, 22, пер. Лучистый 3, 2, ул. Северная 1а, ул. И. Сусанина 36, 38, 44, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 64, 41, 43, 45, 47, 47а-б, 49, 51, 51а, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63а,71, 71б, 73, 73а-д, ул. Владимировская 13, 19, 23, 25, 35, 37, 39, 20, 22, 24, 26, 34, 56-1, ул. Билибина 1, 3, 5, 7, 9, 11, 4, 6, 8, 8а, ул. Рассветная 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54б, 56, 58, 68, ул. Баженова 17-19, 21, ул. Гайдара 3-13, 13а, 43(д/сад№109), 17-27, ул. 2-я Б. Окружная 90.

Горячее водоснабжение будет отключено с 09:00 до 16:00 на ул. Баженова 17-19, 21а,ж,з, 23-25.