Директор «Чистоты»: Ночью деревья в Калининграде падали каждый час

Упавшее дерево на улице Беговой. Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области

Минувшей ночью шторм только в Калининграде повалил 8 деревьев. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда» рассказал директор МУП «Чистота» Юрий Егоров.

- Первое дерево упало в 22.00 на улице Магнитогорской, - сообщил Егоров. - В 23.00 был вызов на улицу Славянскую, в 23.30 - на Киевскую. Ночью мы работали на улице Суворова, Тенистой аллее, проспекте Калинина, улице Ленинградской.

По словам Егорова, сложнее всего аварийщикам пришлось на перекрестке Киевской и Беговой. Упавшее дерево повалило две опоры линии электропередачи, и на место ЧП пришлось вызывать энергетиков.

Отметим, что штормовое предупреждение уже отменено, но синоптики прогнозируют крепкий порывистый ветер практически на весь день.