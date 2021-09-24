На выходных в Калининграде синоптики прогнозируют дождь, ветер и потепление

. Фото: Александр Подгорчук

Несмотря на то, что штормовое предупреждение отменено, сильный ветер задержится в Калининграде еще на сутки. По данным портала rp5.ru, порывы до 17 метров в секунду сохранятся до вечера субботы. Кроме того, в первой половине дня пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит +15...+16 градусов.

В воскресенье характер погоды изменится. Гидрометцентр России прогнозирует потепление до +17 градусов, осадков не ожидается. День будет солнечным, ветер окончательно стихнет - его скорость составит незаметные 2-3 метра в секунду.

Особое внимание стоит обратить на атмосферное давление. Оно будет расти на протяжении обоих выходных дней. Если утром в субботу значение будет равняться 750 миллиметрам ртутного столба, то вечером воскресенья - 766.