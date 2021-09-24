В региональном перинатальном центре в Калининграде назначен новый главврач

Олег Седнев. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Калининградской области.

В четверг, 23 сентября, к работе главврачом в региональном перинатальном центре Калининградской области приступил Олег Седнев. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.

В 1995 году Олег Владимирович окончил Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова, в 2014-м проходил повышение квалификации в Смоленской государственной медицинской академии.

В Калининграде Седнев работал заведующим отделением гинекологии больницы скорой медицинской помощи Калининграда, затем - главврачом роддома № 1. В ноябре 2018 года он перешел на аналогичную должность в родильный дом № 4 - этот пост он занял после того, как в отношении и. о. главврача Елены Белой возбудили уголовное дело.

Предыдущий руководитель регионального перинатального центра Ольга Грицкевич покинула пост в начале сентября в связи с окончанием срока контракта.