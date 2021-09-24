12 школьников, 14 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 220 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 185 случаев ОРВИ, 10 пневмоний и 25 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 32 пенсионера;

- 9 работников образования;

- 10 медицинских работников;

- 9 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 4 работающих на промышленных предприятиях;

- 7 работников транспортных предприятий, водителей;

- 4 работника предприятий пищевой промышленности;

- 6 сотрудника банков;

- 4 работника с/х предприятий;

- 4 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 1 сотрудник учреждения культуры и досуга;

- 3 работника предприятий по оказанию бытовых услуг;

- 1 сотрудник санатория;

- 38 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 7 воспитанников д/с;

- 12 школьников;

- 14 студентов (БГА; БФУ; МФЮА; Советский технологический колледж; КМПИ; колледж информационных технологий и строительства; Полесский аграрный университет);

- 53 неработающих.