12 школьников, 14 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 220 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 185 случаев ОРВИ, 10 пневмоний и 25 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 32 пенсионера;
- 9 работников образования;
- 10 медицинских работников;
- 9 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 4 работающих на промышленных предприятиях;
- 7 работников транспортных предприятий, водителей;
- 4 работника предприятий пищевой промышленности;
- 6 сотрудника банков;
- 4 работника с/х предприятий;
- 4 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 1 сотрудник учреждения культуры и досуга;
- 3 работника предприятий по оказанию бытовых услуг;
- 1 сотрудник санатория;
- 38 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 7 воспитанников д/с;
- 12 школьников;
- 14 студентов (БГА; БФУ; МФЮА; Советский технологический колледж; КМПИ; колледж информационных технологий и строительства; Полесский аграрный университет);
- 53 неработающих.