Телефонные мошенники выманили у калининградцев более 4 млн рублей

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Более четырёх миллионов рублей за несколько дней выманили мошенники у жителей Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

33-летняя жительница Гурьевского района поверила, что ей звонит сотрудник банка. Мужчина предупредил, что с ее счета якобы пытаются снять средства неизвестные лица. Чтобы сохранить свои деньги, она перевела их на продиктованный ей номер счета, используя мобильное приложение на телефоне. Женщина лишилась 600 тысяч рублей.

65-летняя жительница Калининграда перевела мошенникам 125 тысяч рублей. Пенсионерке позвонил мужчина, представившийся сотрудником полиции. Он сообщил, что на её имя пытаются оформить кредит посторонние лица и предложил ей самостоятельно обналичить средства и вернуть их банку. Для этого ей нужно было дойти до банкомата и перевести деньги на указанные номера счетов. Женщина послушалась и выполнила всё, что требовал мошенник.

Еще одной потерпевшей стала 49-летняя калининградка, которая, потеряв бдительность, лично сообщила мошенникам свои персональные данные и предоставила код доступа к банковской карте. Она была уверена, что пытается спасти свой счет от блокировки. Таким образом она потеряла 300 тысяч рублей.

В Мамоново самозанятую убедили не только перевести личные средства в размере 250 тысяч рублей на указанные счета, но и оформить на себя кредит. Женщина оформила на себя в банке 800 тысяч рублей и внесла всю сумму четырьмя операциями на виртуальную карту через банкомат. Общий ущерб составил 1 млн 50 тысяч рублей.

Еще 2 миллиона рублей перевела мошенникам жительница Калининграда. Ей позвонил якобы менеджер банка и сообщил, что с ее счета пытаются снять деньги. Чтобы не потерять средства, женщина перевела их на другой счет, который был указан человеком, звонившим по телефону.