В Калининградском зоопарке не осталось тигров – умер 20-летний Тайфун

Тайфун долго болел. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В Калининградском зоопарке умер амурский тигр Тайфун, который считался самым старым тигром в Европе. Ему было 20 лет. В природе амурские тигры живут в среднем до 15 лет.

Как отметили в пресс-службе зоопарка, процессу старения Тайфуна сопутствовало серьезное заболевание. Оно проявлялось ухудшением двигательной активности, хромотой. В результате заболевания у тигра значительно снизилась мышечная масса и чувствительность задних конечностей.

Таким образом, в зоопарке Калининграда не осталось тигров.

«Калининградский зоопарк планирует возобновить содержание амурских тигров, как только для этого вида будут созданы условия, отвечающие современным требованиям, - рассказали в учреждении. - Сейчас Калининградский зоопарк переживает так называемый процесс старения коллекции, когда по естественным причинам в результате физиологической старости начинают постепенно умирать пожилые животные, достигшие предела своей жизни. При этом, зоопарк не пополняет коллекцию молодыми особями тех же видов поскольку не имеет возможности создать для них условия содержания, отвечающие современным требованиям».

Тайфун родился 1 июля 2001 в зоопарке Челябинска, в Калининград приехал в феврале 2002 года.

Напомним, Тайфун – тот самый тигр, который в ноябре 2017 года напал на сотрудницу зоопарка. Та пришла покормить зверя, но забыла закрыть клетку.

«Комсомолка» писала о том, как угасает самый старый в России и Европе тигр Тайфун.