Избирком утвердил результаты выборов в горсовет Калининграда

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Фото: Александр Подгорчук
Калининград-Ленинградская ТИК утвердила итоги выборов депутатов городского Совета депутатов Калининграда седьмого созыва.
Избранными депутатами городского Совета депутатов Калининграда по 27 одномандатным округам признаны следующие зарегистрированные кандидаты:
Кто стал депутатом:
Округ 1 – Аминов Олег – 34,1% (1613 голосов) – ЕДИНАЯ РОССИЯ
Округ 2 – Быков Олег –40,36% (2029 голосов) – ЕДИНАЯ РОССИЯ
Округ 3 – Лоренц Константин – 24,35% (1200 голосов) – КПРФ
Округ 4 – Колодяжный Александр – 31,46% (1725 голосов) – ЕДИНАЯ РОССИЯ
Округ 5 – Дудоров Александр – 31,80% (1861 голос) – КПРФ
Округ 6 – Сагайдак Алексей – 46,86% (2721 голос) – ЕДИНАЯ РОССИЯ
Округ 7 – Шкиль Олег – 36,44% (1946 голосов) – ЕДИНАЯ РОССИЯ
Округ 8 – Саломохин Юрий – 33,99% (1822 голоса) – ЕДИНАЯ РОССИЯ
Округ 9 – Петросов Олег – 33,41% (2106 голосов) – ЕДИНАЯ РОССИЯ
Округ 10 – Матвеев Владислав – 24,85% (1481 голос) – ЕДИНАЯ РОССИЯ
Округ 11 – Кутепов Сергей – 27,38% (1712 голоса) – ЕДИНАЯ РОССИЯ
Округ 12 – Колобов Алексей – 32,07% (1570 голосов) – КПРФ
Округ 13 – Любивый Евгений – 26,87% (1384 голоса) – ЕДИНАЯ РОССИЯ
Округ 14 – Севостьянов Сергей – 31,75% (2007 голосов) – КПРФ
Округ 15 – Коняев Сергей – 30,84% (1570 голосов) – ЕДИНАЯ РОССИЯ
Округ 16 – Чернышева Тамилла – 30,44% (1563 голоса) – КПРФ
Округ 17 – Гладилина Елена – 34,39% (1782 голоса) – КПРФ
Округ 18 – Курьянович Наталия – 26,52% (1486 голосов) – ЕДИНАЯ РОССИЯ
Округ 19 – Макаров Павел – 26,87% (2021 голос) – ЕДИНАЯ РОССИЯ
Округ 20 – Мигунов Олег – 36,12% (2282 голоса) – ЕДИНАЯ РОССИЯ
Округ 21 – Борзенков Василий – 29,18% (1622 голоса) – ЕДИНАЯ РОССИЯ
Округ 22 – Ермин Олег – 34,30% (2148 голосов) – ЕДИНАЯ РОССИЯ
Округ 23 – Астапов Иван – 29,53% (1866 голосов) – ЕДИНАЯ РОССИЯ
Округ 24 – Кабисов Руслан – 27,55% (1695 голосов) – ЕДИНАЯ РОССИЯ
Округ 25 – Григоренко Сергей – 41,96% (2431 голос) – ЕДИНАЯ РОССИЯ
Округ 26 – Плавский Виталий – 28,25% (1700 голосов) – ЕДИНАЯ РОССИЯ
Округ 27 – Коваленко Дмитрий – 33,64% (1918 голосов) – ЕДИНАЯ РОССИЯ