В Калининграде проведут мотокросс памяти чемпиона мира Валерия Корнеева

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В Калининграде на трассе «Северная гора» состоятся соревнования по мотокроссу памяти чемпиона мира и СССР, мастера спорта международного класса Валерия Корнеева.

Как сообщают организаторы, заезды пройдут 24 октября, начало в 11.00. Ориентир - выезд из Калининграда в районе улицы Невского.

- Запланированы заезды всех классов: от 5-летних детей до ветеранов. Ожидается участие спортсменов из Калининградской области, порядка 60 мотоциклистов. В предыдущие годы к нам приезжали участники из Польши, Литвы, регионов России. Сейчас из-за пандемии много участников не будет, к сожалению, - говорит «Комсомолке» Наталия Савченко, председатель Мотоциклетной федерации Калининградской области. - Мы приглашаем к участию всех: и новичков, и ветеранов, и девушек. Отдельный заезд устроим для китайских мотоциклов, которых в Калининграде появилось много.

Сейчас для соревнований готовят трассу, оборудовано четыре дополнительных трамплина.

Вход на мотокросс для зрителей будет по традиции бесплатным.