В Гурьевском округе за сутки выявили 30 случаев коронавируса

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 220 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 108 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 7,

Озерский городской округ – 2,

Балтийский городской округ - 4,

Пионерский городской округ - 3,

Полесский городской округ – 6,

Гурьевский городской округ - 30,

Светловский городской округ - 4,

Гусевский городской округ – 10,

Зеленоградский городской округ - 5,

Светлогорский городской округ – 1,

Краснознаменский городской округ - 2,

Славский городской округ – 13,

Советский городской округ - 2,

Мамоновский городской округ – 7,

Неманский городской округ – 1,

Черняховский городской округ - 15.