В Гурьевском округе за сутки выявили 30 случаев коронавируса

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было выявлено 220 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 108 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 7,
Озерский городской округ – 2,
Балтийский городской округ - 4,
Пионерский городской округ - 3,
Полесский городской округ – 6,
Гурьевский городской округ - 30,
Светловский городской округ - 4,
Гусевский городской округ – 10,
Зеленоградский городской округ - 5,
Светлогорский городской округ – 1,
Краснознаменский городской округ - 2,
Славский городской округ – 13,
Советский городской округ - 2,
Мамоновский городской округ – 7,
Неманский городской округ – 1,
Черняховский городской округ - 15.