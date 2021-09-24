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Общество24 сентября 2021 15:49

В Калининграде подросток лишился пальцев на фабрике, возбуждено дело

ЧП произошло на предприятии на Правой набережной
Виктор Сергеев
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В Калининграде по факту получения 16-летним подростком производственной травмы возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

20 сентября 16-летний юноша резал бумагу на специализированном станке в производственном цехе фирмы по производству картонной упаковки на Правой набережной в Калининграде. При этом подросток не был официально трудоустроен. При выполнении работ несовершеннолетний получил производственную травму в виде полной травматической ампутации фаланг трех пальцев правой кисти, что является тяжким вредом здоровью.

Сейчас в рамках уголовного дела допрашиваются свидетели, изъята необходимая документация, назначены судебно-медицинская и техническая судебные экспертизы.