В Калининграде подросток лишился пальцев на фабрике, возбуждено дело

В Калининграде по факту получения 16-летним подростком производственной травмы возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

20 сентября 16-летний юноша резал бумагу на специализированном станке в производственном цехе фирмы по производству картонной упаковки на Правой набережной в Калининграде. При этом подросток не был официально трудоустроен. При выполнении работ несовершеннолетний получил производственную травму в виде полной травматической ампутации фаланг трех пальцев правой кисти, что является тяжким вредом здоровью.

Сейчас в рамках уголовного дела допрашиваются свидетели, изъята необходимая документация, назначены судебно-медицинская и техническая судебные экспертизы.