Минздрав опубликовал график работы пунктов вакцинации в Калининграде с 25 сентября по 1 октября

. Фото: Александр Подгорчук

В региональном минздраве сообщили, как будут работать мобильные пункты вакцинации от гриппа и коронавируса с 25 по 1 октября включительно.

Иммунизация от гриппа и коронавируса будет проводиться по живой очереди в следующих мобильных пунктах:

– в торговом центре «Балтия Молл» (Приморское кольцо, 2, ориентир – восточный вход) – ежедневно с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15;

– на пл. Победы – 25-26 сентября с 10 до 15 часов, 20-24 сентября с 10 до 20 часов;

– во Дворце спорта «Янтарный» (ул. Согласия, 39) – 25 сентября с 10 до 18 часов, 27 сентября – 1 октября с 12 до 20 часов;

– на площадке перед ТЦ «Виктория» (Солнечный бульвар, 1) – 1 октября с 10 до 20 часов.