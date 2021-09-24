Жительнице Калининграда грозит 3 года за «резиновую квартиру»

В Калининграде на 56-летнюю женщину завели уголовное дело за фиктивную регистрацию по месту жительства. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, горожанка зарегистрировала в своей квартире на улице Ольштынской 21 гражданина России. В ходе проверки участковые осмотрели квартиру подозреваемой и не обнаружили там личных вещей или каких-либо иных следов пребывания квартирантов.

Хозяйку так называемой «резиновой» квартиры могут приговорить к штрафу в размере от 100 до 500 тысяч рублей или лишению свободы на срок до 3 лет.