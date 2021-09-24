Елена Дятлова назвала дату начала отопительного сезона в Калининграде

. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Калининграде стала известна дата начала отопительного сезона. О его запуске в пятницу во время рабочего выезда сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

- Мы всю социалку готовы подключать в течение следующей недели и планируем с 1 октября начать отопительный сезон, - заявила Дятлова. - Но это беспрецедентно, чтобы мы уже в конце сентября включили отопление, поэтому разбили этот процесс на два этапа: до 30 сентября - социальная сфера, а с 1 октября - отопление жилого фонда.

По словам Дятловой, подключение социальных объектов к теплу проходит прямо сейчас. На вечер четверга было подключено уже 66 объектов: 54 детских сада, 6 школ и 6 больниц.

- Все заявки на подключение социальных учреждений отрабатываются оперативно, - добавила сити-менеджер.

Интересно, что в 2013 году начинать отопительный сезон тоже собирались 1 октября, но потом в городе потеплело и дату сдвинули.

Когда начинался отопительный сезон в Калининграде в предыдущие годы:

2020 год - 10 октября;

2019 год - 3 октября;

2018 год - 15 октября;

2017 год - 9 октября;

2016 год - 6 октября;

2015 год - 12 октября;

2014 год - 23 октября;

2013 год - 4 октября.