Производство электромобилей в Калининграде стартует в 2023 году

. Фото: Александр Подгорчук

В 2023 году на заводе «Автотор» в Калининграде планируют выпустить первую партию из 200 электромобилей. Презентацию проекта сегодня представили министру промышленности и торговли Денису Мантурову, который находится с визитом в регионе.

- В стратегии развития автопрома мы заложили объемы производства российскими предприятиями на рубеже 2024 года примерно 25 тысяч автомобилей с плановым выходом на долю рынка в 10% к 2030 году. Думаю, это реализуемо, - прокомментировал глава Минпромторга. - На «Автоторе» нам показали сегодня, как строятся цеха - это не на бумаге, а уже вживую. В 2023 компания рассчитывает получить сертификат типа транспортного средства, что даст возможность наращивать производство в будущий период. Рассчитываем, что этот проект будет точно реализован.

Как следует из материалов презентации, розничная цена электромобиля от «Автотора» не превысит 1,5 миллиона рублей.