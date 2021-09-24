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Происшествия24 сентября 2021 20:02

После смертельного ДТП с «Маздой» под Светлым возбуждено уголовное дело

Фигурантом стал 17-летний водитель
Николай Литвинов
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Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Авария на трассе Ижевское-Светлый прозошла в ночь на среду, 22 сентября. «Мазда 323» врезалась в дерево, после чего автомобиль отбросило на забор. Травмы получили четыре человека, один погиб.

- Установлено, что за рулем в момент смертельного ДТП находился 17-летний житель Светлого, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Следователи ОМВД России по Светловскому городскому округу возбудили уголовное дело. Фигуранту предъявили обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Расследование продолжается.