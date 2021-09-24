На улицах Калининграда обнаружили 120 брошенных автомобилей

В мэрии Калининграда состоялось заседание комиссии по обследованию разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств. Как сообщает пресс-служба, с начала года комитет муниципального контроля обнаружил 120 автомобилей, имеющих признаки брошенных.

- Из них документы по 66 рассмотрены на комиссии. По 4 уже состоялись суды и после проведения всех процедур по выбору подрядчика, авто будут утилизированы. В реестр брошенных транспортных средств на официальном сайте администрации округа, по итогам заседания комиссии будут добавлены 14 автомобилей, - сообщила начальник отдела жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета муниципального контроля Ирина Коровина,

Отметим, что работу с брошенными на улицах и во дворах города машинами регулируем Порядок выявления, утилизации разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств. Документ размещен на официальном сайте администрации Калининграда.