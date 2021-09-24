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Общество24 сентября 2021 20:18

В понедельник Калининград посетит Посол Европейского союза в РФ

Маркус Эдерер заглянет к нам с однодневным визитом
Николай Литвинов
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Маркус Эдерер.

Маркус Эдерер.

Фото: Правительство Калининградской области

В понедельник, 27 сентября, состоится визит в Калининградскую область Посла Европейского союза в РФ. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Маркус Эдерер вместе с губернатором Антоном Алихановым примет участие в велозаезде по участку новой велодорожки «От косы до косы», строящейся в рамках программы приграничного сотрудничества.

В 13.00 дипломат посетит Музей Мирового океана, где состоится торжественная церемония открытия выставки, посвященной программам приграничного сотрудничества «Россия – ЕС».