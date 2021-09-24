25 сентября день в Калининграде будет равен ночи

. Фото: Александр КАТЕРУША

Днем осеннего равноденствия в этом году было 22 сентября. Считается, что именно в эту дату в северном полушарии наступила астрономическая осень, а день и ночь были равны. Однако чем дальше от экватора, тем больше «погрешность» во времени.

В Калининграде продолжительность дня и ночи сравняется 25 сентября. По данным портала meteocast.net, восход солнца в субботу произойдет в 6:29, закат - в 18.29. Таким образом, световой день продлится ровно 12 часов.

С воскресенья в Калининграде будет преобладать темное время суток. Разница между восходом и закатом станет сокращаться на 4-5 минут каждые сутки. Так будет продолжаться до 22 декабря, после чего произойдет разворот и постепенно начнет расти продолжительность светового дня.