Архитекторы не смогли выбрать лучший проект застройки «Рыбной деревни-3» в Калининграде

Проект архитектурной мастерской «4+».

Комплекс «Рыбная деревня-3» должен появиться на острове Октябрьском на участке между Солнечным бульваром и набережной Генерала Карбышева. Сейчас эту территорию занимает выставочный комплекс «Балтик-Экспо». Конкурс проектов застройки с международным участием проходил с 25 мая по 28 августа, но Региональное отделение Союза архитекторов не определило обладателя Гран-При.

Как пишет «РБК-Калининград», золотые дипломы получили архитектурная мастерская «4+» (Александр Кубасов, Игорь Идиатулин, Яна Кузьмина, Эльмира Нафиева, Анастасия Журиленко) и компания «Институт реставрации, экологии и градостроительного проектирования» (главный архитектор проекта — Артур Сарниц).

- Заказчик вправе работать с двумя организациями, которые по результатам конкурса получили золотые дипломы, - отметил член жюри конкурса, глава регионального отделения Союза архитекторов России Петр Черненко.

Судя по описанию проекта «Рыбная деревня-3», там предполагается застройка среднеэтажными (отдельными - до 9 этажей) жилыми домами с общественно-деловыми зданиями, апартаментами и благоустроенными смежными территориями.

Сейчас на набережной Преголи ведется строительства комплекса «Рыбная деревня-2», где появятся гостиницы и Музей русской живописи.