Алиханов отказался от кресла депутата Калининградской областной думы

. Фото: Александр Подгорчук

Заявление губернатора Антона Алиханова об отказе от получения депутатского мандата поступило в избирком Калининградской области. Глава региона на минувших выборах возглавлял региональный список «Единой России» и был избран депутатом Калининградской областной Думы седьмого созыва по единому избирательному округу.

Рассмотрев заявление, региональный избирком, в соответствии с пунктом 10 статьи 85 Уставного закона Калининградской области, принял решение считать депутатский мандат Алиханова вакантным. Этим же решением мандат передали члену областного «Союза женщин» Марине Матюниной, которая также была кандидатом «Единой России».