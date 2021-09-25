Калининградское правительство заключило шесть контрактов "жизненного цикла"

Правительство Калининградской области в камках программы "Безопасные и качественные дороги" заключило пять контрактов по установке и содержанию дорожных метеостанций и один на обустройство освещения на автомобильной дороге Романово - Калининград. Об этом сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры, добавив, что один подрядчик занимается полным циклом – от проектирования до содержания дороги несколько лет после ремонта.

- Мы начали внедрять в регионе такой подход за счет средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Например, на дороге Романово - Калининград организация установит освещение и в течение трех лет будет заниматься его содержанием. Тем самым подрядчик сам себя мотивирует делать работу качественно и своевременно, – сообщила министр Евгения Кукушкина.

В министерстве напомнили, что по контрактам жизненного цикла в Калининградской области установлено пять метеостанций на трассах: Большаково - Черняховск, Переславское – Круглово, Советск – Гусев, Гусев – Ольховатка – граница Республики Польша и Калининград – Мамоново.