В Багратионовском районе две подруги украли у фермера больше 100 кг картофеля

Сотрудники полиции из отдела "Багратионовский" установили факт кражи картофеля в поле возле поселка Березовка. А вскоре неподалеку были пойманы с поличным и сами воровки.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, две женщины 33 и 49 лет катили по полевой дороге тачки, груженные картофелем.

- У подруг на двоих оказалось 128 килограммов картофеля. Стражи порядка выяснили, что корнеплод был выкопан на участке земли, принадлежащем местному фермеру, - отметили в пресс-службе, добавив, что похищенный картофель был изъят, а в отношении женщин возбуждено уголовное дело статье "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.