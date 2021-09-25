В Калининградской области коронавирусом заразились за сутки 217 человек

. Фото: Минобороны РФ

За сутки в Калининградской области было выявлено 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом выздоровели и были вписаны из больниц 122 человека. Об этом сообщили в федеральном штабе по контролю за распространением инфекции.

В целом по России зарегистрирован 22 041 случай ковида, из них 1 924 (8,7%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 7 398 415 человек.

Также за минувшие сутки в России зафиксировано 822 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 203 095 человек.