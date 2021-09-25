На трассе Гусев - Черняховск произошло смертельное ДТП

Трагедия произошла в пятницу вечером на 100-м километре автодороги Калининград - Черняховск - Нестеров-граница с Литовской республикой.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Калининградской области, из Гусева в сторону Черняховска двигался автомобиль "Тойота Рав4" под управлением 59-летнего водителя.

- На прямом участке дороги водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в придорожный кювет и опрокинулся, - пояснили в ГИБДД.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до приезда карет скорой помощи.