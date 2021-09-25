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Происшествия25 сентября 2021 14:03

Вечером под Нестеровом насмерть сбили велосипедиста, который ехал в светоотражающем жилете

Кирилл Алексеев
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В пятницу вечером смертельная авария произошла на трассе Нестеров - Гусев.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Калининградской области, в 20:10 47-летний водитель автомобиля "Фольксваген Гольф" сбил неустановленного велосипедиста, который двигался по полосе, предназначенной для встречного движения.

- В результате велосипедист скончался на месте ДТП, до приезда скорой медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка, - отметили в ГИБДД, добавив, что на водителе велосипеда был надет жилет со световозвращающими элементами.