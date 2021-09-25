Алиханов: В Железнодорожном построим хорошую пивоварню

В центре Железнодорожного. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Поселок Железнодорожный, бывший Гердауэн, шаг за шагом превращается в очень привлекательное для туристов место. Накануне там приступили к ремонту городской площади.

"Продолжаем ревитализацию Железнодорожного, - написал на своей странице в Инстаграме губернатор Калининградской области Антон Алиханов. - Помимо капитального ремонта жилых домов уже начали благоустройство центральной площади города".

По словам Алиханова, региональное правительство готовит предложения по финансированию капремонта в Железнодорожном в объеме 100 млн рублей на 2023 год.

"Эти средства пойдут на ремонт подъездов в уже отремонтированных домах и капремонт домов на улицах Октябрьской, Коммунистической, Первомайской. А еще в планах реконструкция местного Дома культуры", - пояснил Антон Алиханов.

В комментариях губернатору напомнили, что для укрепления нового туристического статуса поселка следовало привести в порядок такие знаковые сооружения как средневековая кирха, замок Гердауэн, фахверковые склады, вокзал и Крайхаус.

Другие же комментаторы посетовали, что капремонт домов и обилие туристов - это хорошо, но в поселке нет работы. Губернатор на это ответил, что уже запущен "турбинный завод", открываются кафе и гостевые дома, а, кроме того, в планах правительства - постройка в Железнодорожном "хорошей пивоварни".

Надо сказать, что довоенный Гердауэн славился качеством своего пива. А пенный напиток, сваренный на заводе в советском Железнодорожном, славился на весь Советский Союз. К сожалению, в последние десятилетия пивоваренный завод был разобран на кирпичи местными жителями.