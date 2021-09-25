Больше школьников, меньше пенсионеров: кто заболел коронавирусом в Калининграде за минувшие сутки

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 217 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили в региональном оперативном штабе, в структуре - 185 ОРВИ, 11 пневмония, 21 бессимптомный.
Нарастающим итогом с момента начала пандемии зарегистрировано 53 628 случая ковида.
Среди заболевших:
- 2 пенсионера старше 65 лет;
-11 работников образования;
- 8 медицинских работников;
- 12 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 13 работающих на промышленных предприятиях
- 10 работников транспортных предприятий, водителей;
- 18 работников предприятий пищевой промышленности;
- 6 сотрудников банков;
- 8 работников с/х предприятий;
- 1 сотрудник учреждения культуры и досуга;
- 8 государственных служащих;
- 2 сотрудника санатория;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 45 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 1 неорганизованный ребенок до 6 лет;
- 1 воспитанник д/с ( д/с 1 поселка Муромское);
- 11 школьников (школы 3, 53, лицей 49; Шили Калининград, школа поселка Пятидорожье; школа Нестерова; Славская школа; школа Зеленоградска; гимназия Гурьевска)
- 10 студентов (БФУ; филиал Российского университета; РАНХИГС; колледж информационных технологий и строительства);
- 40 неработающих.