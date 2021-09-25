Больше школьников, меньше пенсионеров: кто заболел коронавирусом в Калининграде за минувшие сутки

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 217 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили в региональном оперативном штабе, в структуре - 185 ОРВИ, 11 пневмония, 21 бессимптомный.

Нарастающим итогом с момента начала пандемии зарегистрировано 53 628 случая ковида.

Среди заболевших:

- 2 пенсионера старше 65 лет;

-11 работников образования;

- 8 медицинских работников;

- 12 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 13 работающих на промышленных предприятиях

- 10 работников транспортных предприятий, водителей;

- 18 работников предприятий пищевой промышленности;

- 6 сотрудников банков;

- 8 работников с/х предприятий;

- 1 сотрудник учреждения культуры и досуга;

- 8 государственных служащих;

- 2 сотрудника санатория;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 45 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 1 неорганизованный ребенок до 6 лет;

- 1 воспитанник д/с ( д/с 1 поселка Муромское);

- 11 школьников (школы 3, 53, лицей 49; Шили Калининград, школа поселка Пятидорожье; школа Нестерова; Славская школа; школа Зеленоградска; гимназия Гурьевска)

- 10 студентов (БФУ; филиал Российского университета; РАНХИГС; колледж информационных технологий и строительства);

- 40 неработающих.