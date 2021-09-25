В Зеленоградске появится здание-доминанта в ганзейском стиле

. Фото: Администрация Зеленоградска

В администрации Зеленоградского городского округа согласовали эскизный проект нового здания дома быта, расположенного по адресу: 3-й Московский переулок, дом 1. Советское строение, имеющее железобетонный каркас с самонесущими кирпичными стенами, будет перестроено в т.н. ганзейском стиле.

Как сообщается на сайте администрации, "в предложение по эскизным решениям предлагается полностью поменять архитектурный облик здания, изменив стилистическое решение, сделать здание одной из доминант города".

Добавим, что реконструируемое здание находится в историческом центре Зеленоградска, бывшего Кранца.