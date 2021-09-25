Калининград на восемь часов отключили от прибалтийского энергокольца - никто ничего не заметил

Приморская ТЭС. Фото: из архива компании

Энергосистема Калининградской области в субботу, 25 сентября, в течение восьми часов была отключена от энергокольца БРЭЛЛ и работала в изолированном режиме. При этом генерация электроэнергии в это время равнялась ее потреблению. Испытания прошли успешно. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Интер РАО - Электрогенерация".

- В ходе испытаний Калининградская ТЭЦ-2 работала одним полублоком, Прегольская ТЭС – тремя блоками, Маяковская и Талаховская ТЭС – полным составом оборудования (по два энергоблока). Впервые в подобных испытаниях была задействована Приморская ТЭС, - в сеть был включен один из трех энергоблоков резервной угольной электростанции, - пояснили в пресс-службе.

В компании отметили, что это уже третьи успешные испытания с участием объектов новой генерации. Первые состоялись в 2019 году.

В настоящее время основу электроэнергетики Калининградской области составляют 5 электростанций, входящих в состав компании "Интер РАО - Электрогенерация". Крупнейшая из них - Калининградская ТЭЦ-2 - имеет установленную мощностью 900 МВт.