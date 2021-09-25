Калининградская "Балтика" сыграла вничью с "Аланией"

. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

В 13-м туре первенства России ФНЛ "Балтика" принимала в Калининграде владикавказскую "Аланию".

Встреча получилась упорной и закончилась вничью. Вначале, на 16-й минуте, мяч в ворота хозяев забил Николай Гиоргобиани. Балтийцам удалось отыграться уже в первом тайме. На 39-й минуте результативным ударом отметился Ишхан Гелоян.

После этой ничьи "Балтика" с 17-ю очками занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. "Алания" - на 6-м месте (23 очка). А лидирует в чемпионате "Оренбург" и московское "Торпедо". У обеих команд по 28 очков после 13 игр.

Следующую игру калининградцы проведут 29 сентября в Иваново с местным "Текстильщиком".