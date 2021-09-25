Под Черняховском "Опель" улетел в кювет, водитель в БСМП

. Фото: УГИБДД Калининградской области

Рано утром в субботу, 25 сентября, серьезное ДТП случилось на втором километре дороги Черняховск - Приозерное - Фурманово.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Калининградской области, 34-летний водитель автомобиля "Опель" неправильно рассчитал скоростной режим, в результате чего машина улетела в кювет.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля доставлен в БСМП Калининграда. По данному факту проводится проверка, - добавили в полиции.