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Происшествия25 сентября 2021 22:05

Под Черняховском "Опель" улетел в кювет, водитель в БСМП

Кирилл Алексеев
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Фото: УГИБДД Калининградской области

Рано утром в субботу, 25 сентября, серьезное ДТП случилось на втором километре дороги Черняховск - Приозерное - Фурманово.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Калининградской области, 34-летний водитель автомобиля "Опель" неправильно рассчитал скоростной режим, в результате чего машина улетела в кювет.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля доставлен в БСМП Калининграда. По данному факту проводится проверка, - добавили в полиции.