В Зеленоградске столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В субботу 25 сентября в Зеленоградске на улице Балтийской произошло ДТП с участием двух автомобилей на улице Балтийской. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, сообщение об аварии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 16:00.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным, - уточняет пресс-служба. - Имеются пострадавшие. На место дорожно-транспортного происшествия выезжал пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-15 в составе 3 человек и 1 единицы техники.