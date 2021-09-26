В Калининградской области за вечер сгорели баня, сауна и двухэтажный заброшенный дом

Вечером 25 сентября в Калининградской области произошло три пожара в жилом секторе. В двух случаях пожарные выезжали в Зеленоградский район, где горели баня и сауна. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, в 19:49 в поселке Водное в одноэтажной блочной сауне загорелась шиферная крыша на площади. Пожар охватил двенадцать квадратных метров, поэтому для его ликвидации потребовались силы двух пожарных частей. Всего в ликвидации происшествия принимали участие 11 человек.

В 21:18 в поселке Красноторовка на улице Новой загорелась кирпичная одноэтажная баня, и огонь охватил площадь тридцати квадратных метров. В этом случае также потребовалось участие двух пожарных расчетов, на пожар прибыли 10 человек. Ни в бане, ни в сауне пострадавших, к счастью не было.

В тот же вечер в городе Пионерском на улице Комсомольской в 16:59 загорелось двухэтажное кирпичное бесхозное строение.

- На втором этаже горела комната на площади десяти квадратных метров, - уточняет пресс-служба. - Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-29 в составе 4 человек и 1 единицы техники.