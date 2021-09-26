В Калининграде из окна выпали 18-летний парень и его 16-летняя подруга

ЧП произошло в ночь с субботы на воскресенье Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде ночью 26 сентября погибли 18-летний парень и его 16-летняя подруга. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Калининградской области.

- Ночью 26 сентября текущего года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что под окнами одного из многоэтажных домов по улице Зеленой городе Калининграде обнаружены тела юноши и девушки с повреждениями, характерными для падения с большой высоты, - сообщает пресс-служба. - По данному факту следственным отделом по Ленинградскому району города Калининграда регионального управления Следственного комитета организована доследственная проверка.

Личности погибших уже установлены. Ими оказались 18-летний юноша, проживавший в указанном доме, и 16-летняя жительница Калининграда.

- По предварительным данным, компания молодых людей отмечала день рождения погибшего у него в квартире, расположенной на 9-м этаже. В какой-то момент юноша подошел к сидевшей на подоконнике открытого окна девушке, обнял ее. Не удержав равновесие, молодые люди выпали из окна квартиры, и, получив смертельные травмы, скончались на месте происшествия, - уточняют в пресс-службе ведомства.

В настоящее время в рамках доследственной проверки детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы.