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Происшествия26 сентября 2021 12:28

В Калининграде в грузовой микроавтобус въехала легковушка

ДТП произошло в воскресенье утром на улице Киевской
Иван МАРКОВ
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ДТП на улице Киевской

ДТП на улице Киевской

Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В Калининграде на улице Киевской в воскресенье 26 сентября произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как пишут в сообществе автомобилистов Калининградской области, авария случилась в районе половины десятого утра напротив Балтийского рынка.

Судя по опубликованному фото, грузовой микроавтобус выезжал из двора, но не успел завершить маневр – в левый бок ему въехала легковушка. Авария могла произойти по совокупности причин: из-за невнимательности водителей и скользкой дороги (утром был плотный туман).

Перегороженными оказались обе полосы движения.