В Калининграде в грузовой микроавтобус въехала легковушка

ДТП на улице Киевской
Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».
В Калининграде на улице Киевской в воскресенье 26 сентября произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как пишут в сообществе автомобилистов Калининградской области, авария случилась в районе половины десятого утра напротив Балтийского рынка.
Судя по опубликованному фото, грузовой микроавтобус выезжал из двора, но не успел завершить маневр – в левый бок ему въехала легковушка. Авария могла произойти по совокупности причин: из-за невнимательности водителей и скользкой дороги (утром был плотный туман).
Перегороженными оказались обе полосы движения.