В Калининграде в грузовой микроавтобус въехала легковушка

ДТП на улице Киевской Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В Калининграде на улице Киевской в воскресенье 26 сентября произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как пишут в сообществе автомобилистов Калининградской области, авария случилась в районе половины десятого утра напротив Балтийского рынка.

Судя по опубликованному фото, грузовой микроавтобус выезжал из двора, но не успел завершить маневр – в левый бок ему въехала легковушка. Авария могла произойти по совокупности причин: из-за невнимательности водителей и скользкой дороги (утром был плотный туман).

Перегороженными оказались обе полосы движения.