В Калининградской области коронавирусом заболели 65 безработных

В Калининградской области из 230 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией за минувшие сутки, у 180 симптомы ОРВИ, у 27 пневмония, и 23 человека болеют бессимптомно.

По данным Министерства здравоохранения Калининградской области, среди заболевших:

- 34 пенсионера;

- 13 работников образования;

- 6 медицинских работников;

- 20 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 4 работающих на промышленных предприятиях;

- 8 работников транспортных предприятий, водителей;

- 5 работников предприятий пищевой промышленности;

- 3 сотрудника банков;

- 3 работника с/х предприятий;

- 1 сотрудник учреждения культуры и досуга;

- 1 сотрудник гостиницы;

- 1 сотрудник охранного предприятия;

- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 43 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 2 воспитанника д/с;

- 10 школьников;

- 7 студентов (БФУ; РАНХИГС; МФЮА; колледж агротехнологии и природопользования; политехнический колледж);

- 65 неработающих.