В Калининградской области коронавирусом заболели 65 безработных

В Калининградской области из 230 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией за минувшие сутки, у 180 симптомы ОРВИ, у 27 пневмония, и 23 человека болеют бессимптомно.
По данным Министерства здравоохранения Калининградской области, среди заболевших:
- 34 пенсионера;
- 13 работников образования;
- 6 медицинских работников;
- 20 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 4 работающих на промышленных предприятиях;
- 8 работников транспортных предприятий, водителей;
- 5 работников предприятий пищевой промышленности;
- 3 сотрудника банков;
- 3 работника с/х предприятий;
- 1 сотрудник учреждения культуры и досуга;
- 1 сотрудник гостиницы;
- 1 сотрудник охранного предприятия;
- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 43 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 2 воспитанника д/с;
- 10 школьников;
- 7 студентов (БФУ; РАНХИГС; МФЮА; колледж агротехнологии и природопользования; политехнический колледж);
- 65 неработающих.