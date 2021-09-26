Калининградские строители жалуются на резкое повышение стоимости цемента

Подрядчик с улицы Автомобильной заявил, что в регионе нет тротуарной плитки, а потому он не может закончить ремонт в срок Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде начались перебои с поставками цемента. Еще в пятницу представитель группы компаний «Возрождение», занимающейся ремонтом на улице Автомобильной в Московском районе Калининграда, сообщил, что из-за нехватки в регионе тротуарной плитки невозможно в срок сдать объект. По словам Александра Изотова, проблемы с поставками стройматериалов наблюдаются на протяжении последних трех недель.

В субботу в комментариях под одним из постов губернатора Антона Алиханова в инстаграме представитель компании «Ультрабет», базирующейся на улице Большой Окружной, спросил, когда в регионе появится цемент.

- Уже в магазинах со 170 рублей он подорожал до 350, - сообщил представитель компании. – Стройки не на грани остановки, а остановились. Из чего строить? Кирпича нет, газосиликата нет в наличии, керамоблока нет в наличии… Нет цемента, и, соответственно, всех сопутствующих товаров.

Официального комментария по этой проблеме от правительства региона пока не поступало.