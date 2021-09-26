В Калининграде «Лада» спровоцировала массовое ДТП на Северном обходе, есть пострадавшие

Последствия ДТП на Северном обходе Фото: УГИБДД Калининградской области

В Калининграде в субботу 25 сентября на Северном обходе произошла авария с участием четырех автомобилей. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Калининградской области, ДТП случилось в 8:30 на 4-м километре трассы, и спровоцировал его автомобиль «Лада», двигавшийся со стороны Советского проспекта в направлении Тенистой аллеи.

двигался под управлением 35-летнего водителя, который

- Из-за не соблюдения безопасной дистанции водитель «Лады» допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем «Мазда» под управлением 33-летнего водителя, - уточняет пресс0служба ведомства. – После столкновения автомобиль «Лада» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Мерседес» под управлением 64-летнего водителя.

Четвертый участник, автомобиль «Фиат» под управлением 34-летней женщины, влетел в «Ладу» сзади. В результате ДТП 35-летний водитель «Лады» и водитель «Мерседеса» получили травмы.